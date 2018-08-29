"التضامن": تسجيل حالة وفاة جديدة بين حجاج الجمعيات الأهلية

كتب مدحت وهبة

أعلن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة ورئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، عن تسجيل حالة وفاة جديدة صباح اليوم بين حجاج الجمعيات الأهلية ليرتفع بذلك عدد الوفيات بين حجاج الجمعيات إلى 6 حالات.

وأوضح رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات اليوم، أن الحاج المتوفى يدعى "فؤاد عبد المنعم عبد الرحيم الطبال 77 عاما من محافظة سوهاج، وأن الوفاة طبيعية لهبوط فى الدورة الدموية وسيتم دفنه بالأراضى المقدسة وذلك بعد انهاء الإجراءات اللازمة.