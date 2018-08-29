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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:25 ص
خالد صلاح
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التحقيق فى واقعة سرقة أسوار حديدية من كوبرى المانسترلى بمصر القديمة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:00 ص
التحقيق فى واقعة سرقة أسوار حديدية من كوبرى المانسترلى بمصر القديمة سرقة أسوار حديدية من كوبرى المانسترلى بمصر القديمة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد محمد زين العابدين رئيس حى مصر القديمة أنه تم تركيب أسوار حديدية لفتحات كوبرى المانسترلى بديلا عن الأجزاء الحديدية التى تمت سرقتها من السور الحديدى للكوبرى، مشيرا إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف ملابسات خلع وسرقة أجزاء من السور.
 
وفى سياق آخر قال رئيس حى مصر القديمة،  أن الحى شن حملة مكبرة على منطقة المنيل وشوارع المنيل ومتحف المنيل والغمراوى وذلك بقيادة اللواء مدير أمن القاهرة وبرفقة قسم شرطة مصر القديمة وشرطة مرافق الحى والإدارة العامة للمرور وإدارة الاشغالات حيث تم رفع كافة الاشغالات ومصادرتها مع اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر حيال المخالفين وكذلك رفع السيارات المهجورة والمتروكة بالشوارع .
 
وأشار زين العابدين ان الحملة مستمرة على الاشغالات بالحى ونظافة الشوارع والمراقبة على تراخيص المحال والسلع الموجودة بها.
 
 
 

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