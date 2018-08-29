البورصة تفتح سوق صفقات تسجيل أوامر البيع والشراء على سهم القومية للأسمنت

كتب هانى الحوتى

أعلنت إدارة البورصة، عن فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) بداية من جلسة تداول 2 سبتمبر وحتى نهاية جلسة تداول 10 سبتمبر لتسجيل أوامر البيع والشراء على سهم الشركة القومية للأسمنت، وذلك بسعر 15.19 جنيه للسهم.

وطالبت إدارة البورصة، جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء فى السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأى تعديلات على أكود العملاء البائعين تؤدى إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

كما طالبت شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 10 سبتمبر على أن تقوم الشركات بإجراء أى تعديلات فى أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أى تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

وشددت على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها فى البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.

وكانت لجنة القيد بالبورصة، قد وافقت على سير الشركة القومية للأسمنت فى إجراءات الشطب الاختيارى برأس مال مصدر 206.4 مليون جنيه موزع على 103.2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه مصرى للسهم الواحد ( ممثلا فى سبعة إصدارات) من جدول قيد الاوراق المالية المصرية بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لأسهم المساهمين المتضررين بما فيهم المعترضين.

وتبلغ نسبة الأسهم حرة التداول 5.04285 % من إجمالى أسهم الشركة وفقا لخطاب شركة مصر للمقاصة، وذلك بعد انتهاء فترة إعلان طلب الشركة للشطب الاختيارى والتى سوف تنتهى فى 19 أغسطس الجارى.