البنك المركزى التركى يرفع سقف حدود الاقتراض إلى الضعف

كتب حسن رمضان

قالت صحيفة "زمان" التركية أن البنك المركزى التركى أقدم على رفع سقف حدود الاقتراض بين البنوك العاملة لليلة واحدة إلى الضعف ابتداءا من اليوم الأربعاء فى محاولة للسيطرة على الطلب الكبير على السيولة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الخطوة الأخيرة تأتى قبل اجتماع مرتقب للبنك المركزى التركى فى الثالث عشر من الشهر القادم، وإصدار تقرير التضخم يوم الاثنين المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن وكالة التصنيف الائتمانى موديز (MOODY’S) خفضت التصنيف الائتمانى لـ20 مؤسسة مالية تركية أمس، مرجعة سبب ذلك إلى استمرار ارتفاع المخاطر الائتمانية.

وواصلت الليرة التركية تراجعها اليوم الأربعاء أيضًا، بفعل الضبابية التى تكتنف أى تقدم فيما يتعلق بملف الخلاف بين أنقرة وواشنطن، بسبب القس الأمريكى أندرو برانسون منذ وضعه قيد الإقامة الجبرية فى مدينة إزمير، إذ ارتفع الدولار أمام الليرة إلى 6.40 بعد أن كان أمس فى حدود 6.20.

يذكر أن العملة التركية خسرت نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار اعتبارا من مطلع هذا العام بسبب القس الأمريكى والرسوم والتعريفات الجمركية التى فرضتها الإدارة الأميركية على تركيا، والتى تسببت فى تفاقم الأزمة التركية الأميركية وانعكاسها السلبى على الاقتصاد المحلي.

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان طلب فى الآونة الأخيرة من المواطنين الأتراك أن يحولوا مدخراتهم من الدولار والعملات الأجنبية إلى الليرة والذهب، ويستعملوا هواتف ماركات أخرى بدلاً من هواتف أيفون الأمريكية. وبدأ مواطنون أتراك تلبية لنداء أردوغان كسر وحرق وإتلاف هواتف أيفون ونشر تسجيلات الفيديو التى تثبت ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية “أمازون” إلى التراجع عن دخول السوق التركي.