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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 05:45 م
خالد صلاح
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البشير يوجه السفراء السودانيين بالعمل على تحقيق مصلحة بلدهم وطموحات شعبه

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 05:34 م
البشير يوجه السفراء السودانيين بالعمل على تحقيق مصلحة بلدهم وطموحات شعبه الرئيس السودانى عمر البشير
أ ش أ
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كلف الرئيس السودانى، عمر البشير، مجموعة السفراء المنقولين لتولى مهامهم رؤساءً للبعثات بعدد من سفارات السودان بالخارج، بعدة توجيهات تتصل بالشأن الدبلوماسى وعملهم ممثلين لبلادهم حكومة وشعباً .

ووجه البشير، خلال لقائه مجموعة السفراء اليوم الأربعاء بالقصر الجمهورى بالخرطوم، بضرورة الالتزام بالعمل على ما يحقق مصلحة السودان وطموحات وآمال شعبه.
وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، محمد عبدالله إدريس، فى تصريح صحفى، إن الرئيس البشير جدد ثقته فى الدبلوماسية السودانية للاضطلاع بدورها المنوط بها كاملاً.

وأوضح أن السفراء تلقوا توجيهات الرئيس فى الارتقاء بالعمل الدبلوماسى والاضطلاع بما هو منوط ببعثاتهم فى حفظ منافع السودان.

وبدورهم، تقدم السفراء بالشكر للرئيس البشير على الثقة التى أولاها إياهم، مؤكدين أنهم سيعملون على تنفيذ توجيهاته ونصائحه، والذود عن مصالح السودان والدفاع عنها ودرء كل المثبطات بالعمل الدبلوماسي.

وتضم مجموعة السفراء كلا من : العبيد محمد العبيد سفير السودان لدى الجزائر، محمد عيسى إيدام سفير السودان لدى السويد، الصادق الفقيه سفير السودان لدى إثيوبيا، خالد فتح الرحمن سفير السودان لدى المملكة المغربية، جعفر محمد آدم سفير السودان لدى جمهورية النيجر، ميرغنى أبكر سفير السودان لدى النمسا، نور الدائم حمد النيل سفير السودان لدى بلا روسيا، الريح حيدوب سفير السودان لدى جمهورية كوريا الجنوبية، وعبدالوهاب حجازى سفير السودان لدى إيطاليا.


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