video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 06:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البرلمان يستعد لمناقشة إعفاء الشركات من فوائد ديون التأمينات الاجتماعية

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 06:00 ص
البرلمان يستعد لمناقشة إعفاء الشركات من فوائد ديون التأمينات الاجتماعية ياسر عمر
كتبت إيمان على
إضافة تعليق

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان يستعد لمناقشة مشروع قانون إعفاء الشركات من فوائد الديون المستحقة عليها من التأمينات الاجتماعية، ويتضمن إعفاء أصحاب الديون من الفوائد بشرط سداد أصل الدين فى مدة أقصاها 6 أشهر.

 

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن هذا التشريع يأتى ضمن مبادرة الرئيس لحل مشاكل الديون الأقل من 10 ملايين، وتخفيف الأعباء على المواطنين والطبقة المتوسطة بينهم وبين الحكومة، موضحًا أن هذا التشريع يشمل خصومات تدريجية لكن من يسرع بسداد دينه.

 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن وزارة المالية استقرت على أن من يسدد أصل الدين يتم إعفاؤه من الغرامات والفوائد، خاصة أن ذلك سيسهم فى فتح الفرصة أكثر للاستثمار. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توصيات نواب البرلمان حول تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان الجديد.. مطالب باختيار الكفاءات وعدم الاعتماد على أصحاب المصالح.. ولا مكان لأصحاب الأجندات السياسية.. ومارجريت عازر: التشكيل الجديد يتميز بالاستقلالية

"برلمانية المحافظين" تؤكد أهمية زيارة رئيس فيتنام وتعزيز العلاقات بين البلدين

اخبار السياسه

مصر اليوم

السيسى

البرلمان

ياسر عمر




لا تفوتك
السيسى يوجه بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية

السيسى يوجه بعمل تقييم دورى لـ"الإصلاح الاقتصادى" وميكنة الإجراءات الجمركية

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

الحكومة تنفى 7 شائعات 8X أيام.. لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.. حصة المواطن اليومية من الخبز ثابتة.. الخارجية توضح حقيقة زيارة مسئولين لإثيوبيا بشأن تصريحات تأخر بناء سد النهضة.. ولا نقص للسكر بالمجمعات

الحكومة تنفى 7 شائعات 8X أيام.. لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.. حصة المواطن اليومية من الخبز ثابتة.. الخارجية توضح حقيقة زيارة مسئولين لإثيوبيا بشأن تصريحات تأخر بناء سد النهضة.. ولا نقص للسكر بالمجمعات

صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019

صور.. رئيس القومية للأنفاق يعلن من كوريا توقيع قرض قيمته 5.1 مليار جنيه لتمويل شراء 32 قطارا مكيفا لخط المترو الثالث.. القرض يقدمه بنك اكزيم الكورى بفائدة 0.1%.. وتوريد أول دفعة من القطارات الجديدة أكتوبر 2019

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما

التعليم تفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية دور ثان الخميس لمدة 15 يوما

رئيس فالكون: طاقم حراسة خاص للمنتخب ولصلاح بعد استئذان اتحاد الكرة

رئيس فالكون: طاقم حراسة خاص للمنتخب ولصلاح بعد استئذان اتحاد الكرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة