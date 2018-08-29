البرلمان يستعد لمناقشة إعفاء الشركات من فوائد ديون التأمينات الاجتماعية

كتبت إيمان على

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البرلمان يستعد لمناقشة مشروع قانون إعفاء الشركات من فوائد الديون المستحقة عليها من التأمينات الاجتماعية، ويتضمن إعفاء أصحاب الديون من الفوائد بشرط سداد أصل الدين فى مدة أقصاها 6 أشهر.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن هذا التشريع يأتى ضمن مبادرة الرئيس لحل مشاكل الديون الأقل من 10 ملايين، وتخفيف الأعباء على المواطنين والطبقة المتوسطة بينهم وبين الحكومة، موضحًا أن هذا التشريع يشمل خصومات تدريجية لكن من يسرع بسداد دينه.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن وزارة المالية استقرت على أن من يسدد أصل الدين يتم إعفاؤه من الغرامات والفوائد، خاصة أن ذلك سيسهم فى فتح الفرصة أكثر للاستثمار.