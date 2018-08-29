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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:36 م
خالد صلاح
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البحرين ترحب بزيارة الرئيس السيسى غدا

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:27 م
البحرين ترحب بزيارة الرئيس السيسى غدا الرئيس السيسي وعاهل البحرين
أ ش أ
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رحبت مملكة البحرين بالزيارة الرسمية التى سيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى والوفد المرافق له غدا "الخميس" للمملكة .. ووصفته بضيف البلاد الكريم الذى سيحل ضيفا فى بلده الثانى مملكة البحرين.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الديوان الملكى البحرينى أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيكون فى مقدمة مستقبلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى والوفد المرافق لدى وصوله إلى البحرين يوم غد فى زيارة رسمية يجرى خلالها الرئيس السيسى مباحثات مع العاهل البحرينى تتناول العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.

 

 


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