البابا تواضروس يقرأ كلمة للأنبا أبيفانيوس أعدها قبل مقتله لشباب الكنيسة

كتبت سارة علام

قرأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى عظته الأسبوعية اليوم، كلمة الأنبا أبيفانيوس، أسقف دير أبو مقار المقتول، بعدما وجدوها فى قلايته (غرفته) أثناء تنظيفها، حيث كان الأسقف يستعد لإلقائها فى منتدى الكنيسة العالمى.

ونقل البابا عن الأنبا أبيفانيوس كلمته التى قال فيها: "الانفعالات البشرية أربعة، الخوف والفرح واللذة وكانوا يعتبرونه ظاهرة صحية، وربط الكتاب المقدس الفرح بالله، الشعب يفرح عندما ينقذه من أعدائه ويمنحه النصر فى المعارك والله يفرح بشعبه ويتجاوب مع هذا الفرح بالتهليل"، وتابع البابا وهو يقرأ مقتطفات من كلمة الأسقف الغائب: "الفرح الحقيقى هو العهد الجديد، الفرح بشخص السيد المسيح، نفرح بصوت المسيح حين يستقبل فى السماء العهد الصالح الأمين، مضيفًا: يوم عيد البشارة تتهلل الملائكة بالتسابيح، وتقول جاء اليوم المبهج المسيح شمس البر، أنار أذهان المؤمنين، اليوم النعمة الإلهية تضئ بالعجائب التى تضئ العقل، لتفرح السماء وتبتهج الأرض".

وقال البابا إن العهد القديم كان الفرح بالأحداث والعطايا وفى العهد الجديد صار بشخص السيد المسيح مضيفًا: الجائزة الرسمية للملتقى الشبابى تحمل اسم joy وهى على هيئة، المسيح المرحب، لأن المسيح جاء لمصر وحرف o مثل الكرة الأرضية، من مصر اخترنا حرف y لأنه يتخذ شكل نهر النيل".

معلقًا: "انتوا يا عينى معندكوش النيل، والمكان الثانى الذى تقابل فيه المسيح هو كنيستك فهو مكان الفرح"، معقبًا: "الكنيسة للفرح والتهليل، فى العشية سمعنا الألحان وشاركنا فيها، لكى تدخل روح الفرح تدخل قلب الإنسان".