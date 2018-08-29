الاحتلال الإسرائيلى يبعد مقدسية عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر

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سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، السيدة المقدسية هنادى الحلوانى قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر .

وأوضحت هنادى الحلوانى -فى تصريح لها مساء اليوم- أن مخابرات الاحتلال استدعتها للتحقيق فى مركز شرطة القشلة بالقدس القديمة، ولدى وصولها سلمت قرارا يقضى بأبعادها عن الأقصى لمدة 6 أشهر.

وأضافت الحلوانى أن سلطات الاحتلال حرمتها منذ عامين من الدخول والصلاة فى المسجد الأقصى بإصدار قرارات إبعاد متتالية لفترات 3 أشهر و 6 أشهر، حيث يتم تجديد القرارات فور انتهائها.

وأنهت الحلوانى إبعادها الأخير (9 أشهر) منتصف الشهر الجارى، ثم استدعيت للتحقيق وأبعدت لمدة أسبوع، واليوم استدعيت مجددا وأبعدت لمدة 6 أشهر.