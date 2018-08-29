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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:38 ص
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الإحصاء يعلن زيادة صادرات القطن 9,6٪ خلال الربع الثالث لموسم 2017 ـ 2018

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:19 ص
الإحصاء يعلن زيادة صادرات القطن 9,6٪ خلال الربع الثالث لموسم 2017 ـ 2018 الجهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء
كتبت ــ هبة حسام
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أصدر الجهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء اليــوم الأربعاء، الموافق 29 / 8 / 2018 النشرة الربع سنوية للقطن بالربع الثالث من مارس إلى مايو للموسم الزراعى 2017 / 2018

 

ومن أهم مؤشراتها ما يلى:

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بلغ إجمالى كمية الصادرات 1,160 ألف قنطـار مترى لنفس الفترة  من الموسم السابق مـارس / مـايو 2018 ) مقابل 7,149 ألف قنطـار مترى لنفس الفترة من الموسم السـابق بنسبة زيادة قـدرها 9,6.

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بلغ إجمالى كـميـة المستهلك  من الأقطان المحلية 2,39 ألف قنطار مترى خلال الـفـتــرة مـارس / مـايو 2018 )مقـابل 0,93 ألـف قنطـار متـرى لنفس الفرتة مـن الموسم الســابق بنسـبة انخفاض قـدرها 9,57 ٪.

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ويرجع هذا الإنخفاض إلى اتجاه مصانع الغزل و النسيج إلى استخدام الأقطان المستوردة بلغـت كمـية الأقطان التى تم حلجها 7,47 ألف قنطار مترى خلال الفترة  مارس/مايو 2018 مقابل 8,55 ألف قنطار مترى لنفس الفرتة من الموسم السـابق بنسـبة انخفاض قدرها 4,14.


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