الإحصاء يعلن زيادة صادرات القطن 9,6٪ خلال الربع الثالث لموسم 2017 ـ 2018

كتبت ــ هبة حسام

أصدر الجهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء اليــوم الأربعاء، الموافق 29 / 8 / 2018 النشرة الربع سنوية للقطن بالربع الثالث من مارس إلى مايو للموسم الزراعى 2017 / 2018

ومن أهم مؤشراتها ما يلى:



1

بلغ إجمالى كمية الصادرات 1,160 ألف قنطـار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق مـارس / مـايو 2018 ) مقابل 7,149 ألف قنطـار مترى لنفس الفترة من الموسم السـابق بنسبة زيادة قـدرها 9,6.



2

بلغ إجمالى كـميـة المستهلك من الأقطان المحلية 2,39 ألف قنطار مترى خلال الـفـتــرة مـارس / مـايو 2018 )مقـابل 0,93 ألـف قنطـار متـرى لنفس الفرتة مـن الموسم الســابق بنسـبة انخفاض قـدرها 9,57 ٪.



3

ويرجع هذا الإنخفاض إلى اتجاه مصانع الغزل و النسيج إلى استخدام الأقطان المستوردة بلغـت كمـية الأقطان التى تم حلجها 7,47 ألف قنطار مترى خلال الفترة مارس/مايو 2018 مقابل 8,55 ألف قنطار مترى لنفس الفرتة من الموسم السـابق بنسـبة انخفاض قدرها 4,14.