اعترافات قاتلى مزارع الإسماعيلية خوفًا من فضيحتهما بسرقة الشيشة

الإسماعيلية - صبرى غانم

اعترف المتهمان بقتل مزارع بقرية سرابيوم التابعة لدائرة مر كز فايد بمحافظة الإسماعيلية أمام النيابة العامة، بقيامهما بقتل جارهما المزارع المسن بسبب قيام أحدهما بالمشاجرة معه يوم الحادث لاتهام المجنى عليه بسرقة "الأرجيلة" الشيشة الخاصة به من أرضه الزراعية، وقيام المجنى عليه بتهديدهما بإبلاغ الشرطة وتحرير محضر سرقة ضدهما .

وأضاف المتهمان فى أقوالهما أمام جهات التحقيق، أنهما قررا التخلص من المجنى عليه خوفًا من الفضيحة واتهامهما بالسرقة أمام أهل قريتهما.

وأوضح المتهمان بأنهما قررا التخلص منه وتنفيذ جريمتهما عقب حدوث مشادة كلامية بينهم، قاما خلالها بالتعدى عليه بالضرب والإجهاز عليه حتى فارق الحياة، وسرقة الهاتف المحمول الخاص به، وإلقاء جثته بمياه مصرف الطمنى، وفرا هاربين.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العميد محمد فوزى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز فايد، بتلقيه بلاغًا من "محمد فايز محمد محمد علام" بالعثور على جثة والده "فايز محمد محمد علام" طافية بمصرف الطمنى ــ سرابيوم ــ دائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى مكان تواجد الجثة، حيث تبين من خلال المعاينة الأولية أن الجثة فى حالة تحلل تام لمرور أسبوع عليها فى المياه، وتم انتشالها بمعرفة الجهات الأمنية والتحفظ على الجثة بمستشفى الإسماعيلية، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد فوزى رئيس المباحث الجنائية، وبرئاسة العميد عصام عطوان رئيس المباحث الجنائية، ضم الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز فايد، ومعاونيه النقيب أشرف حسب النبى.

أوكل لفريق البحث سرعة جمع المعلومات والتحريات حول ظروف وفاة المجنى عليه والعثور عليه فى حالة تحلل، ووضع خطة شاملة للبحث والتحرى حول واقعة الوفاة وإعادة مناقشة المبلغ تفصيلاً عن الواقعة وظروفها وملابساتها والتحرى حول المجنى عليه وأهليته وفحص علاقاتهم وخلافاتهم وتحديد خط سير المجنى عليه وصولاً لمكان الحادث لتحديد آخر مشاهدة له ومرافقيه آنذاك، وتجنيد المصادر السرية المعاونة فى إجراءات البحث للوصول للجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

وأسفرت جهود وتحريات فريق البحث، أن وفاة المجنى عليه بها شبهة جنائية، كما توصلت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة كلاً من المتهم "السيد.ح. ا"، 18 عاما مزارع مقيم عزبة أبوراضى ــ دائرة مركز فايد والمتهم "عبدالهادى.ا. م"، 29 عاما عامل مقيم العنوان ذاته، وذلك لسابقة حدوث مشاجرة بين المجنى عليه والمتحرى عنه الأول بسبب اتهام المجنى عليه له بسرقة بعض المتعلقات "أرجيلة" من داخل المزرعة الخاصة به، وقيام المجنى عليه بتهديده بالتوجه إلى مركز الشرطة لتحرير محضر ضده، مما أثار حفيظته واستعان بالثانى الذى تربطه به صلة قرابة، وقاما بقتله والتخلص من جثته بإلقائها بمياه المصرف.

عقب تقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها، وأضافا أنهما تقابلا مع المجنى عليه حال توجهه لتحرير محضر ضد الأول وحدثت بينهما مشادة كلامية، قاما خلالها بالتعدى عليه بالضرب والإجهاز عليه حتى فارق الحياة، وسرقة الهاتف المحمول الخاص به، وإلقاء جثته بمياه المصرف، وفرا هاربين .

وبإرشادهما تم ضبط الهاتف المحمول داخل المزرعة التى يعمل بها الأخير بمنطقة سرابيوم ــ دائرة مركز فايد، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.