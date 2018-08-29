اسرائيل تهدد مجددا بمهاجمة أهداف إيرانية فى سوريا

أ ف ب

كررت اسرائيل الأربعاء تهديداتها بمهاجمة أهداف عسكرية إيرانية فى سوريا ومواقع للجيش السورى، بعد الإعلان عن اتفاق للتعاون العسكرى بين نظام بشار الأسد وطهران.

ووقع وزير الدفاع الإيرانى أمير حاتمى خلال زيارة قام بها الى دمشق اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين تهدف لإعادة بناء القوات السورية.

ويهدف الاتفاق إلى "تعزيز البنى التحتية الدفاعية في سوريا التي تعتبر الضامن الأساسى لاستمرار السلام والمحافظة عليه"، كما تسمح بمواصلة "التواجد والمشاركة" الإيرانية في سوريا، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" نقلا عن حاتمى.

وقال وزير الاستخبارات الاسرائيلى يسرائيل كاتز إن "الاتفاق الذى أبرم بين بشار الأسد وإيران يشكل اختبارا لاسرائيل: سيكون ردنا واضحا وجليا ، لن نسمح لإيران بالتمركز عسكريا في سوريا" البلد المجاور لاسرائيل.

وأضاف كاتز العضو في الحكومة الأمنية المصغرة "سنرد في سوريا بكل قوتنا ضد أي هدف إيرانى يمكن أن يهدد اسرائيل، وإذا تدخل الدفاع الجوى للجيش السورى ضدنا فسيدفع ثمن ذلك".

ويؤكد نتانياهو أن إيران تشكل أكبر تهديد لاسرائيل ويطالب باستمرار بإنسحابها من سوريا.

ومع حرصها على ألا تنجر إلى النزاع في سوريا، شنت اسرائيل عشرات الغارات ضد مواقع سورية وقوافل قالت إنها تنقل أسلحة إلى حزب الله اللبنانى وكذلك ضد قوات إيرانية.

وتدعم إيران، وكذلك روسيا وحزب الله اللبنانى، نظام الرئيس السورى بشار الأسد.