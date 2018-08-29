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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 10:29 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.26%.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05%.
 
 
وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة ارتد بقوة ليقلص خسائر 7 جلسات لينهى التعاملات على شمعة إيجابية مصحوبة بأحجام تداول لم يشهدها السوق منذ بداية الشهر الجارى ليغلق بالقرب من مستوى 15600 نقطة، متوقعة أن يواصل الصعود حتى مستوى 15900 نقطة.
 
 
وأوضحت مباشر، فى تقريرها اليومى، أن المؤشر الرئيسى للبورصة، كان قد ارتد بعد أن اختبر خط الاتجاه الهابط الذي بدأه في مايو الماضي ليعمل خط الاتجاه لخط دعم قوى، متابعة أن هذا لا يغيًر من سلبية الصورة على المدى المتوسط ولكن يخلق فرص جديدة للمتاجرة على المدى القصير.
 
 

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