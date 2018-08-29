ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات لليوم الثانى على التوالى

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من المؤسسات، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 875.915 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 280 مليون ورقة مالية بقيمة 907 مليون جنيه عبر تنفيذ 26.9 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.19% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.58%، والعرب على 8.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.47% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.52%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة بلغت 57.6 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 104 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 52.9 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، 621 ألف جنيه على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 15835 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 2589 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 15549 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.28% عند مستوى 745 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1926 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 34 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة.