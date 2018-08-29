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إيرادات مصر من السياحة تقفز 77% بالنصف الأول لـ2018 وعدد السياح يزيد 41%

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:24 م
إيرادات مصر من السياحة تقفز 77% بالنصف الأول لـ2018 وعدد السياح يزيد 41% سياح
رويترز
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قال مسؤول حكومى اليوم الأربعاء إن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت نحو 77 بالمئة فى حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد حوالى 41 بالمئة.

وأضاف المسؤول المطلع على ملف القطاع فى رسالة إلكترونية لرويترز "أعداد السياح الوافدين خلال الستة شهور الأولى من هذا العام قفزت إلى 5.061 مليون سائح مقابل 3.6 مليون سائح فى فترة المقارنة.

"الايرادات السياحية خلال النصف الأول بلغت 4.781 مليار دولار بارتفاع نحو 77 بالمئة مقابل 2.7 مليار دولار قبل عام".

وقال المسؤول إن هناك "توقعات بزيادة الحركة السياحية الوافدة من دول غرب أوروبا وإيطاليا وألمانيا وأوكرانيا خلال الربع الأخير من العام الجارى.

"المؤشرات تقول إن القطاع سيحقق نحو تسعة مليارات دولار بنهاية العام الجارى".

وقفزت إيرادات السياحة العام الماضى 123.5 بالمئة إلى نحو 7.6 مليار دولار مع زيادة أعداد السياح 53.7 بالمئة إلى 8.3 مليون سائح.


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