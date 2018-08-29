إنفوجراف.. مليون و758 ألفا و722 حاجا يغادرون السعودية خلال 30 يوما

كتب محمد عبد العظيم

تواصل المملكة العربية السعودية تنفيذ خطتها الناجحة خلال موسم الحج الحالى من خلال تيسير الإجراءات الخاصة لمغاردة الحجاج الأراض السعودية عقب الانتهاء من أداء فريضة الحج، حيث من المقرر وفق هذه الخطة أن يغادر مليون و758 ألفا و722 حاجا خلال 30 يوما من خلال 10 منافذ.

وجاءت المنافذ التى حددتها المملكة كالتالى: مطار الملك عبد العزيز بجدة، ومطار الأمير محمد عبد العزيز بالمدينة، وميناء جدة الإسلامى، وجسر الملك فهد، ومنفذ جديدة عرعر، ومنفذ حالة عمار، ومنفذ الوديعة، ومنفذ الرفعى، ومنفذ البطحاء، وذلك وفق ما ذكره مركز الاتصال والإعلام الجديد التابع لوزارة الخارجية السعودية.

ومن المقرر أن يغادر الحجاج جوا، من خلال مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة، وصالة الحج والصالة الرئيسية فى مطار الأمير محمد عبد العزيز الدولى بالمدينة، وفق منصات خاصة لإجراءات السفر والجوازات.