إنفوجراف.. السعودية تخطط لاستقبال 300 مليون مسلم خلال 10 سنوات

كتب محمد عبد العظيم

عقب الانتهاء من موسم الحج الحاى، بدأت المملكة العربية السعودية الاستعداد مبكرا لموسم الحج الجديد، ضمن خطتها الطويلة التى تهدف إلى استقبال وخدمة ما يقرب من 300 مليون مسلم خلال العشر سنوات القادمة وفق رؤية السعودية.

ووصل عدد المعتمرين فى السعودية هذا العام ما يقرب من 7 ملايين معتمر، بالإضافة إلى أكثر من 2 مليون حاج، وفيما استطاعت المملكة خلال 10 أعوام ماضية لخدمة أكثر من 150 حاجا ومعتمرا، من 160 جنسية، وفق ما ذكره مركز الاتصال والإعلام الجديد التابع لوزارة الخارجية السعودية.