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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 07:12 م
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إعادة فتح مركز تجارى فى جنوب أفريقيا بعد مزاعم بوجود بقنبلة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 05:29 م
إعادة فتح مركز تجارى فى جنوب أفريقيا بعد مزاعم بوجود بقنبلة شرطة جنوب أفريقيا
رويترز
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 قالت الشرطة فى جنوب أفريقيا إنه تم إخلاء مركز أفريقيا التجارى، أحد أكبر المجمعات التجارية فى البلاد، اليوم الأربعاء وجرى تفتيشه بعد تهديد بوجود قنبلة لكنها لم تعثر على شيء.

ويضم المركز، الذى يقع بين جوهانسبرج وبريتوريا، نحو 300 متجر بينها علامات تجارية عالمية مثل زارا التابعة لمجموعة إنديتيكس وإتش آند إم وكوتون أون وستارباكس ووولورث.

وقال متحدث باسم الشرطة "كان هناك تهديد بوجود قنبلة وتلقينا شكوى وذهبت الشرطة إلى هناك لتفتيش المبنى". وأكد لاحقا عدم العثور على قنبلة.

وذكر المركز التجارى على تويتر أنه استأنف العمل بعدما انتهت الشرطة من أعمال التفتيش.

ويجتذب المركز الذى افتتح فى أبريل نيسان 2016 بالأساس العدد المتزايد من المستهلكين الشبان فى أكثر اقتصادات أفريقيا تقدما.

وفى واقعة منفصلة قالت إدارة مركز ساندتون سيتى الواقع فى حى المال ساندتون فى جوهانسبرج إنها تلقت أيضا تهديدا بوجود قنبلة ولكن لم يسفر تفتيش المركز عن العثور على أى عبوة ناسفة. واستؤنف التسوق فى المركز التجاري.

وانتشرت المراكز التجارية الراقية فى أنحاء جنوب أفريقيا موفرة آلاف الوظائف. ويقع مركز أفريقيا التجارى فى ضاحية ميدراند المترامية الأطراف والتى يعيش فيها كثير من المستهلكين السود المنتمين للطبقة المتوسطة، ويبعد نحو 20 كيلومترا عن مركز ساندتون سيتى التجارى.


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