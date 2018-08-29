إصابة 6 فى حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى منذ قليل، إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق أمام كافتيريا البركة، نتج عن الحادث، إصابة 6 أشخاص من مستقلى السيارة، بإصابات متفرقة بالجسم وجار نقلهم للمستشفيات المختلفة لتلقى العلاج.

كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من شرطة تأمين الطرق، بوقوع حادث سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود مصابين، وتم الدفع بالقوات من إدارة مرور سوهاج برئاسة العميد مصطفى إبراهيم لرفع أثار الحادث، وإعادة حركة السير على الطريق.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير إحدى السيارات الملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى "جار تحديد البيانات الخاصة بها" اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما نتج عنه إصابة "أحمد حسن مكى" 43 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقرى، و"شهد أحمد حسن" 15 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، و"نجوى كمال محمد" 32 سنة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و"يوسف أحمد حسن" 10 سنوات، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و"حسن أحمد حسن" 6 سنوات، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و"محمد أحمد حسن" 4 سنوات سحجات وكدمات متفرقة بالجسم .

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج المختلفة، وجار رفع آثار الحادث، وإعادة حركة السير على الطريق، وتحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.