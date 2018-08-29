video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 29 أغسطس 2018 06:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 6 فى حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 05:15 م
إصابة 6 فى حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج حادث تصادم - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق
شهد الطريق الصحراوى الشرقى منذ قليل، إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق أمام كافتيريا البركة، نتج عن الحادث، إصابة 6 أشخاص من مستقلى السيارة، بإصابات متفرقة بالجسم وجار نقلهم للمستشفيات المختلفة لتلقى العلاج.
 
كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من شرطة تأمين الطرق، بوقوع حادث سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود مصابين، وتم الدفع بالقوات من إدارة مرور سوهاج برئاسة العميد مصطفى إبراهيم لرفع أثار الحادث، وإعادة حركة السير على الطريق.
 
وبالفحص، تبين أنه أثناء سير إحدى السيارات الملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى "جار تحديد البيانات الخاصة بها" اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما نتج عنه إصابة "أحمد حسن مكى" 43 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقرى، و"شهد أحمد حسن" 15 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، و"نجوى كمال محمد" 32 سنة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و"يوسف أحمد حسن" 10 سنوات، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و"حسن أحمد حسن" 6 سنوات، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و"محمد أحمد حسن" 4 سنوات سحجات وكدمات متفرقة بالجسم .
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج المختلفة، وجار رفع آثار الحادث، وإعادة حركة السير على الطريق، وتحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة على طريق سوهاج - البحر الأحمر

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

اخبار الحوادث

الطريق الصحراوى الشرقى

حادث مرورى




لا تفوتك
ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

ملخص اجتماع وزيرى نقل مصر والسودان لربط البلدين بالسكة الحديد × 8 معلومات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة