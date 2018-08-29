إصابة طفل بحروق خطيرة فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بحلوان

كتب ــ على عبد الرحمن

تباشر نيابة حلوان الجزئية، تحقيقاتها، مع عامل و5 سيدات، فى اتهامهم بالتسبب فى إصابة طفل بحروق، خلال مشاجرة بينهم بالمولوتوف بسبب لهو الأطفال.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالى يفيد نشوب مشاجرة بمنطقة عرب غنيم اثر مشاجرة بين طرفين، على الفور انتقلت قوة امنية لمحل البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات اللازمة تبين وقوع خلاف بين طرف أول "م.م"، و"ه.م"، و"ن.ص"، وطرف ثاني "م.ب"، وشقيقتيه "ه.ب"، و"خ.ب"، وتجددت يوم الواقعة ونشبت مشاجرة استخدم على إثرها الأول من الطرف الثانى زجاجات مولوتوف وأسفرت عن إصابة طفل بحروق خطيرة أدت إلى تشويه جسده.

تم ضبط طرفى المشاجرة ونقل الطفل للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.