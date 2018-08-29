إزالة 37 حالة تعد على الأراضى والطرق بمركز ملوى بالمنيا

فريق المحافظات

أزالت الوحدة المحلية لمركز ملوى بالمنيا، 37 حالة تعدي منها 28 حالة تعدى علي الأرض الزراعية بقرية إبشادات بمساحة 28 قيراط ، و4 حالات تعدى على الطرق و5 حالات تعدى على الري بقرية هور، وذلك خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات نفذتها الوحدة المحلية برئاسة محمود عبدالمعطي نائب رئيس المركز وطه داوود نائب المدينة ونصر الدين محمد احمد رئيس قرية ابشادات بالتعاون مع الإدارة الزراعية ووحدة التعديات.

وقال إبراهيم العربي رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها في التصدي لأي تعديات على الأرض الزراعية أو أملاك دولة سواء بالبناء المخالف أو التبوير وإزالة أى حالة تعدى فى المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .