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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:10 م
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إحالة 38 موظف بالوحدة المحلية لبنى مزار بالمنيا للتحقيق

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:16 ص
إحالة 38 موظف بالوحدة المحلية لبنى مزار بالمنيا للتحقيق عصام البديوى محافظ المنيا
فريق المحافظات
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أحال إسماعيل الفحام رئيس مركز بني مزار بالمنيا ، 38 موظف بديوان عام مجلس المدينة للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية لإهمالهم وتركهم العمل بدون خط سير أو تصريح رسمى ، مما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين.

وقال رئيس المركز، إن هذا القرار يأتي فى إطار متابعة سير العمل وتحقيق الانضباط داخل ديوان عام الوحدة المحلية ببنى مزار والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس المركز، أن هناك دوريات تفتيشية مستمرة على الوحدات المحلية من أجل تحقيق الانضباط داخل المصالح الحكومية والإدارات الخدمية وتقديم خدمات تليق بالمواطن وتحقيقاً لمصلحته في المقام الأول.

من جانب آخر، أزالت الوحدة المحلية حالة تعدى على أملاك الدولة بطريق البحر بمساحة 100 متر بمدينة بني مزار ، وذلك ضمن خطة المركز في إزالة كافة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية من اجل الحفاظ على رقعة الأراضي.

 

 

 


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