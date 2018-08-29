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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:59 م
خالد صلاح
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إجلاء أكثر من 50 ألف وسط ميانمار بعد انهيار جزئى لأحد السدود

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:30 م
إجلاء أكثر من 50 ألف وسط ميانمار بعد انهيار جزئى لأحد السدود السد المنهار فى ميانمار
رويترز
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اعلنت سلطات ميانمار، إجلاء أكثر من 50 ألفا بعد انهيار جزئى لأحد السدود، وتدفق المياه على عدد من البلدات والقرى.

وقالت إدارة الإطفاء فى ميانمار اليوم الأربعاء، إن مياه الفيضانات غمرت أحد السدود الواقعة وسط البلاد مما أدى إلى إغراق بلدة مجاورة وقريتين فضلا عن طريق سريع يربط بين أهم ثلاث مدن وهى "يانجون" و"ماندالاى" والعاصمة "ناى بى تاو".

وأرسلت سلطات الإطفاء فريقا لسد سوار الذى يستخدم لأغراض الرى بعدما فاضت المياه فى الخامسة والنصف صباحا 2300 بتوقيت جرينتش أمس الثلاثاء لتغمر بلدة سوار وتجمعات سكنية أخرى.

وقال مسئول في الإدارة المعنية بإدارة الكوارث الطبيعية، طالبا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، إن كثيرا من الناس قرروا مغادرة منازلهم خوفا من ارتفاع منسوب المياه إلى مستويات أعلى.

 


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