إجراءات "الصحة" لتأمين الحجاج العائدين ومنع تسرب الأوبئة × 5 معلومات

كتب وليد عبد السلام

سلسلة من الإجراءات اتخذها الحجر الصحى بوزارة الصحة لتأمين الحجاج العائدين للبلاد من الإصابة بالأوبئة قبل دخولهم المطارات والموانىء المصرية.

"اليوم السابع" يستعرض تحليلا معلوماتيا حول الإجراءات التى اتخذها الحجر الصحى بالمطارات والموانىء في 5 معلومات:

1- نشر فرق الحجر الصحى بمختلف المطارات والموانىء.

2- توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والإسعاف بالمطارات.

3- توقيع كشف طبى ظاهرى وقياس درجات حرارة الحجاج قبل دخولهم المطار.

4- توزيع إرشادات للتعامل مع الأمراض الوبائية حال ظهور أعراضها.

5- توفير كارت صحى للمتابعة بالمستشفيات التابع لها محل سكن الحاج.