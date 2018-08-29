أول سبتمبر.. تعميم فحوصات فيروس سى فى جميع المنشآت الصحية بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تعميم الفحص الطبي لفيروس سي في جميع الوحدات الصحية التابعة لجميع الإدارات الصحية علي مستوي المحافظة اعتبارا من أول سبتمبر القادم، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مصر خالية من فيروس سي 2020" والتي بدأت العمل في فبراير الماضي بـ5 نقاط تمركز ثابتة، ثم أضيفت 10 مراكز طبية جديدة في القليوبية ليتسع نطاق الفحص.

وأكد "الطباخ" في تصريحات صحفية، أن القرار يهدف لأن يكون الفحص متاحا للمواطنين في أي مكان خاصة النجوع والكفور البعيدة عن الخدمات الصحية بالتعاون مع القوافل الطبية والعلاجية المتحركة في أنحاء المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم التنسيق مع إدارة الفيروسات الكبدية بالمديرية وجميع مديري الإدارات الصحية بالمحافظة .