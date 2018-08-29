أوكرانيا وجورجيا تتفقان على تنقل مواطنيهما بين البلدين بالبطاقة الشخصية

تبليسى(أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الجورجى ماموكا باختادزه اليوم الأربعاء، أنه باستطاعة مواطنى جورجيا وأوكرانيا تبادل الزيارات باستخدام جوازات سفر إلكترونية أو بطاقات الهوية الشخصية فقط.

وقال باختادزه - فى مؤتمر صحفى اليوم ،حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "إنه من المهم جدا بالنسبة لنا البحث عن إمكانيات جديدة فى مجال السياحة وتنفيذ الامتيازات الجغرافية لجورجيا.. وقررنا السماح لمواطنى جورجيا وأوكرانيا بالسفر بين الدولتين باستخدام الهوية الإلكترونية "، مضيفا أن هذا سيساهم فى تعزيز العلاقات الثنائية.

وكان رئيس الوزراء الأوكرانى فلاديمير جرويسمان قد أثار لأول مرة مسألة تسهيل قواعد العبور للمواطنين الزائرين فى البلدين فى إطار زيارته لتبليسى فى نوفمبر2017.

يذكر أن رئيس الوزراء الأوكرانى قد وعد فى وقت سابق أن أوكرانيا ستبدأ فى الخريف بإصدار جوازات سفر إلكترونية داخلية مع التوقيع الرقمى المدمج، وبحلول نهاية العام سيتم تفعيل الهوية للمواطنين عن طريق الهاتف المتنقل، فضلا عن تسجيل الزواج وشهادة الولادة فى وضع الاتصال بالإنترنت.