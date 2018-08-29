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الأربعاء، 29 أغسطس 2018 01:20 م
خالد صلاح
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أوراسكوم تنتهى من محطة تحلية مياه بالجلالة..وتبدأ الإنشاءات بـ"أبو رواش"

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:15 م
أوراسكوم تنتهى من محطة تحلية مياه بالجلالة..وتبدأ الإنشاءات بـ"أبو رواش" رجل الأعمال ناصف ساويرس رئيس شركة أوراسكوم كونستراكشون
كتب ــ هانى الحوتى
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قال المهندس أسامة بشاى الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم كونستراكشون، إن الشركة ترى العديد من الفرص المتاحة فى مجال تحلية مياه البحر فى السوق المصرى، إذ انتهت من إنشاء محطة تحلية مياه بمشروع الجلالة قبل الموعد المحدد للتشغيل، وتتقدم فى أعمال إنشاء المحطة الثانية فى شرق بورسعيد، كما بدأت أعمال الإنشاءات فى محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحى التى ستخدم 6 ملايين نسمة.
 
 
وأضاف بشاى، فى بيان للبورصة اليوم الأربعاء، أنه بالنسبة لمجال الطاقة المتجددة، هناك تقدم للأعمال فى مشروع محطة إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 250 ميجا وات، وسيتم تشغيلها خلال النصف الثانى من عام 2019، قبل الموعد المحدد للتشغيل، كما نجحت فى التوقيع على عقد استثمار فى إنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 500 ميجا وات، بنفس شركاء المشروع الأول.
 
 
وحققت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد خلال الربع الثاني من 2018، ارتفاع فى أرباحها بنسبة 113% على أساس سنوى، وبلغ صافى الربح 50.6 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 23.7 مليون دولار في الربع المقارن من 2017 (بدون الحصص غير المسيطرة)، وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثانى 750.1 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 947.2 مليون دولار في الربع الأول من 2018.
 
 
وعن الأعمال النصفية المجمعة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 87 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل أرباح بلغت 58.8 مليون دولار في النصف المقارن من 2017.
 
 
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بلغت 1.4 مليون دولار، مقابل أرباح بلغت 6.15 مليون دولار في النصف الأول من 2017، وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد توزيع أرباح بقيمة 30 مليون دولار، اعتماداً على حسابات الشركة بنهاية مايو 2018.
 
 
 

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