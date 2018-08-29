أهالى مريضة يحررون محضراً لعدم استقبال مستشفى فوه لها والصحة تحقق فى الواقعة

كفر الشيخ – محمد سليمان

حرر أهالى المريضة، هويدا عبدالسيد هارون 33 سنه من الزحاليق، التابعة لمركز سيدى سالم محضراً حمل رقم 3349 إدارى مركز شرطة فوه، لعدم تقديم مستشفى فوه المركزى الخدمات الطبية للمريضة بعد أن ظلت بالمستشفى لأكثر ساعتين، تعانى من غيبوبة وتحتاج لجلسة غسيل كلوى ،وانتقلت المريضة لمركز شرطة فوه، لتحرير محضر بالواقعة، لعدم وجود أطباء، وعدم تقديم الممرضات الخدمة الطبية لها لحين استدعاء طبيب.

وأكد مصدر بمديرية الصحة بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أعادت سيارة الشرطة المريضة للمستشفى بعد الاتصال بالمحافظة وبرئيس مجلس مدينة فوه، وبأحد الأطباء لتقديم الخدمة الطبية للمريضة، وسيتم التحقيق فى الواقعة.