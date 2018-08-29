video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 12:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى مريضة يحررون محضراً لعدم استقبال مستشفى فوه لها والصحة تحقق فى الواقعة

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 11:21 م
أهالى مريضة يحررون محضراً لعدم استقبال مستشفى فوه لها والصحة تحقق فى الواقعة اسعاف -ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

حرر أهالى المريضة، هويدا عبدالسيد هارون 33 سنه من الزحاليق، التابعة لمركز سيدى سالم محضراً حمل رقم 3349 إدارى مركز شرطة فوه، لعدم تقديم مستشفى فوه المركزى الخدمات الطبية للمريضة بعد أن ظلت بالمستشفى لأكثر ساعتين، تعانى من غيبوبة وتحتاج لجلسة غسيل كلوى ،وانتقلت المريضة لمركز شرطة فوه، لتحرير محضر بالواقعة، لعدم وجود أطباء، وعدم تقديم الممرضات الخدمة الطبية لها لحين استدعاء طبيب.

 

وأكد مصدر بمديرية الصحة بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أعادت سيارة الشرطة المريضة للمستشفى بعد الاتصال بالمحافظة وبرئيس مجلس مدينة فوه، وبأحد الأطباء لتقديم الخدمة الطبية للمريضة، وسيتم التحقيق فى الواقعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحة كفر الشيخ تعيد طبيب لمستشفى بيلا تسبب فى وفاة مريضة

مستشفى فوه المركزى

محافظه كفر الشيخ

غيبوبه

مريضه مركز شرطه

اطباء




لا تفوتك
مصادر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي غداً

مصادر: المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي غداً

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

التفاصيل الكاملة لصفقة الـ1300 عربة قطارات جديدة.. استبعاد 4 عروض لعدم مطابقتها للمواصفات واختيار التحالف "المجرى الروسى".. ومصادر: تصنيع 40% من العربات بمصانع "العربية للتصنيع".. والتسليم بالكامل خلال 46 شهرا

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

القوات المسلحة تعلن تدمير خلية إرهابية على الحدود الغربية ومقتل 7 تكفيريين.. البيان الـ 27 لـ"سيناء 2018": القوات الجوية نفذت هجمة مركزة والعثور على دوائر نسف وتدمير.. وحرس الحدود يضبط طائرة بدون طيار.. صور

اتحاد الكرة يبحث منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب أمام النيجر

اتحاد الكرة يبحث منح محمد صلاح شارة كابتن المنتخب أمام النيجر

سر تبديل عمرو دياب لقميصه فى حفل زفاف محمد عادل إمام فى الساحل.. صور

سر تبديل عمرو دياب لقميصه فى حفل زفاف محمد عادل إمام فى الساحل.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة