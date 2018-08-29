أكاديمية البحث العلمى تنظم "موسم صيفى" لمسرح العلوم للأطفال بالمحافظات

كتب محمد محسوب

بدأت اليوم فعاليات الموسم الثقافى الصيفى لمسرح العلوم لعام 2018، والذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للأطفال من سن خمس سنوات حتى سن خمسة عشر عامًا، لتعزيز المشاركة المجتمعية فى مجال العلم والتكنولوجيا ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار،وتقام أولى الفعاليات اليوم بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بمحافظة دمياط، وسيستمر الموسم الثقافى الصيفى حتى شهر سبتمبر فى محافظة الشرقية، والغربية، والإسماعيلية، والسويس، ثم فى القاهرة.

ويستهدف مسرح العلوم نشر الثقافة العلمية والوعى والتفكير العلمى، وإعداد جيل يهتم بالعلم والتكنولوجيا، وذلك من خلال برنامج وضع خصيصًا لذلك، ويأتى فى إطار ما تسعى إليه الأكاديمية لتبسيط المناهج للأطفال والنشء، وذلك بإعداد بعض الموضوعات العلمية المبسطة لطلبة المدارس فى صورة برامج مرئية لتفسير بعض العلوم النظرية والتطبيقية وإثارة انتباه الطلاب لمتابعة المادة العلمية والتغلب على إحدى مشاكل العصر المتمثلة فى عزوف الطلبة عن دراسة المواد العلمية.

وتشتمل الفعاليات عروض مسرحيات علمية، وأفلام ثلاثية الأبعاد، وورش عمل لدمج الفنون والعلوم، وعرض لاستخدامات الفيزياء فى حياتنا اليومية وقوانينها بخلاف ورش عمل عن الحركة والكهرباء والتعرف على مصطلح "الكيمياء" الذى يتردد كثيرا فى حياة الأطفال.

وتشارك الأكاديمية فى فعاليات المسرح مع دار نهضة مصر للطباعة والنشر ومكتبات مصر العامة ومحاضرين من الفائزين فى مسابقات fame labعلى مدار السنوات السابقة، وستتم فى نهاية اليوم توزيع هدايا رمزية مقدمة من الأكاديمية لرواد المكتبة تشمل مجلة العلم ومجلة نور.