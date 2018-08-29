أعضاء بغرفة المنشآت الفندقية: بروتوكول الضرائب العقارية يحظى باجماع كافة الأطراف

كتبت- آمال رسلان

أثنى ماجد فوزى، عضو غرفة المنشآت الفندقية، على بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق، الذى تم توقيعه اليوم الأربعاء بين وزارتى السياحة والمالية، بحضور رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى.

وقال فوزى، لـ"اليوم السابع"، إن هذا البروتوكول الذى تم توقيعه من قبل وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، جاء بعد أن تم مناقشته من قبل الغرفة الفندقية وجمعية المستثمرين السياحيين، وبالتالى فهو يحظى بإجماع كافة الأطراف، وسيؤدى إلى حل لأزمة الضرائب العقارية.

وأوضح أن البروتوكول يشتمل على إيجابيات كثيرة ومواده فى مجملها مقبولة جدا، لافتا إلى أن الأرقام معقولة بالنسبة لسعر النجمة ودرجة نجومية الفندق، وبالتالى درجة المحددات واحدة وطريقة احتسابها سهلة فبالتالى لن يكون هناك خلاف عليها، مضيفا:" "وهذه أهم نقطة بالنسبة لنا أن طريقة الاحتساب فى المعادلة الموجودة بالبروتوكول سهلة فى احتسابها وتطبيقها، ولا تسمح بأى تقديرات فالأرقام واضحة وصريحة، كل فندق يضرب عدد النجوم فى عدد الغرف فى سعر النجمة فى الـ10% الضريبة، و68% خصم مصاريف الصيانة، فى 10 الوعاء الخاضع".

من جانبه، أعرب هشام الشاعر، عضو غرفة الفنادق باتحاد الغرف السياحية، عن تمنيه أن يكون هذا البروتوكول خيرا لقطاع السياحة والفنادق، ويعتقد أنه كذلك، إلا أنه أشار إلى أن البروتوكول لم يصلهم فى شكله النهائى بتفاصيل بنوده التى تم اعتمادها من قبل وزارتى السياحة والمالية، وسيتم إرساله إلى غرفة المنشآت الفندقية خلال أيام لقراءته كاملا.

وأشار الشاعر إلى أن الأهم فى المرحلة المقبلة هو التطبيق على الأرض، وأن يكون متسقا مع ما تم الإعلان عنه، وقال "سنجتمع خلال الأسبوع المقبل وندرس البروتوكول بدقة، وسنعود إلى المحاسبين والقانونيين لأخذ المشورة وبعدها يمكن أن نحكم على مجمل البروتوكول والطريقة الحسابية".