أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-8-2018 وتراجع المعدن النفيس جنيهين

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-8-2018 بما قيمته جنيهان، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية وتداولا فى سوق الصاغة 607 جنيها للجرام حتى الآن.

ويعود سبب انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر إلى تراجع أوقية الذهب عالميا بنسبة 0.24% خلال التعاملات الصباحية لتسجل 1204 دولار فقط.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

عيار 18 : 520 جنيه

عيار 21 : 607 جنيه

عيار 24 : 694 جنيه

الجنيه الذهب : 4860 جنيه

السعر العالمي : 1204 دولار

وقال شريف فايق عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفةالتجارية، إن تعافى أسعار الذهب أمس لم يدم طويلا وتراجع الذهب عالميا نتيجة زيادة المعروض الأمر الذي أثر بصورة مباشرة على أسعار الذهب في مصر وادى إلى تراجعها.