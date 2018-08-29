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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-8-2018 وتراجع المعدن النفيس جنيهين

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 12:25 م
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-8-2018 وتراجع المعدن النفيس جنيهين الذهب
كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-8-2018 بما قيمته جنيهان، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية وتداولا فى سوق الصاغة 607 جنيها للجرام حتى الآن.
 
 
ويعود سبب انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر إلى تراجع أوقية الذهب عالميا بنسبة 0.24% خلال التعاملات الصباحية لتسجل 1204 دولار فقط.
 
 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:

 
عيار 18 : 520 جنيه
عيار 21 : 607 جنيه
عيار 24 : 694 جنيه
الجنيه الذهب : 4860 جنيه
السعر العالمي : 1204 دولار
 
 
 
وقال شريف فايق عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى الغرفةالتجارية، إن تعافى أسعار الذهب أمس لم يدم طويلا وتراجع الذهب عالميا نتيجة زيادة المعروض الأمر الذي أثر بصورة مباشرة على أسعار الذهب في مصر وادى إلى تراجعها.
 
 
 
 
 

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