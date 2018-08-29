أسرار القبة 2.. اليوم السابع تكشف زيارة نواب لفتحى سرور وسرقة الهواتف بعدد الغد

تحت عنوان "أسرار القبة 2.. حكايات لأول مرة من الغرف الخاصة للبرلمان" تكشف "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا، الخميس تفاصيل زيارات النواب لـ«فتحى سرور» ومن سرق هواتف أعضاء تقصى حقائق «فساد القمح ؟» وحكاية نائبة أربكت أمن المطار بسبب «شيشة ومعسل »، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.

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أسرار القبة 2.. حكايات لأول مرة من الغرف الخاصة للبرلمان.. تفاصيل زيارات النواب لـ«فتحى سرور ».. ومن سرق هواتف أعضاء تقصى حقائق «فساد القمح ؟».. وحكاية نائبة أربكت أمن المطار بسبب «شيشة ومعسل ».. وقصة سقوط «زلعة مش » على نائبين فى الخارج



الرئيس لنائب رئيس الوزراء الإيطالى: نثق فى التوصل لنتائج نهائية بتحقيقات مقتل الطالب «ريجينى ».. السيسى يلتقى البابا تواضروس فى قصر الاتحادية.. الرئيس: مصر لا تنظر لأبنائها وفقا لأى منظور سوى «الوطنى ».. ويؤكد: نحترم الكنيسة المصرية.. ونعتز بأبنائنا الأقباط.. ويشيد بإنجازات شركة «إينى ».. و«دى مايو » ينقل تحية الجالية الإيطالية

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الاقتصاد إلى «إيجابى 04»البيان 27 لـ«سيناء »2018 : تدمير خلية إرهابية ومقتل 20 تكفيريا.. القوات المسلحة: لن ندخر جهداً فى ملاحقة كل من تسول له نفسه النيل من أمن مصر





التعاون الأمنى وسد النهضة على رأس مباحثات وزيرى خارجية مصر والسودان.. « شكرى » يؤكد أهمية تسريع المشاورات الفنية حول «السد ».. و «الدرديرى »: لجنة عليا بين الرئيسين



بروتوكول بين «المالية » و «السياحة » لمعاملات الفنادق بالضريبة العقارية.. المشاط: إنجاز للقطاع السياحى وحل لأزمة عالقة منذ 2009.. ومعيط: الرئيس وجه بحل مشاكل تطبيق الضريبة العقارية خلال الفترة الماضية

المحافظون الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس اليوم.. والحركة ستشهد مفاجآت وتشمل مساعدين من شباب البرنامج الرئاسى



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مدير أمن القاهرة يقود حملات تطهير مصر القديمة ورفع 17 سيارة متروكة



«الصحة » تطلق مبادرة «مصر بلا إدمان » من الإسكندرية اليوم.. المبادرة تجوب المحافظات تباعاً للتعريف بطرق الوقاية من الإدمان





علاج مرضى «التأمين الصحى » بـ «المراكز المتخصصة ».. « رئيس الهيئة »: توفير جميع الخدمات الطبية بـ 45 مستشفى جديداً دون تكاليف على المريض



"التعليم": 80% من العاملين بمراكز الدروس الخصوصية ليسوا معلمين.. « عمر »: الحبس ينتظرهم.. والمرتبات ستشهد انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة

«التعليم العالى » تستأنف أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق اليوم..



مد تنسيق الشهادات الأجنبية حتى آخر أغسطس الجارى

منظومة جديدة لـ 12 صنف بلح بعد موافقة الصين على فتح أسواقها أمام التمور المصرية