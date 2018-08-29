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أسرار القبة 2.. اليوم السابع تكشف زيارة نواب لفتحى سرور وسرقة الهواتف بعدد الغد

الأربعاء، 29 أغسطس 2018 08:32 م
أسرار القبة 2.. اليوم السابع تكشف زيارة نواب لفتحى سرور وسرقة الهواتف بعدد الغد عدد اليوم السابع
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تحت عنوان "أسرار القبة 2.. حكايات لأول مرة من الغرف الخاصة للبرلمان"  تكشف "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا، الخميس تفاصيل زيارات النواب لـ«فتحى سرور» ومن سرق هواتف أعضاء تقصى حقائق «فساد القمح ؟» وحكاية نائبة أربكت أمن المطار بسبب «شيشة ومعسل »، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.

واقرأ فى عدد الغد أيضا..
 

أسرار القبة 2.. حكايات لأول مرة من الغرف الخاصة للبرلمان.. تفاصيل زيارات النواب لـ«فتحى سرور ».. ومن سرق هواتف أعضاء تقصى حقائق «فساد القمح ؟».. وحكاية نائبة أربكت أمن المطار بسبب «شيشة ومعسل ».. وقصة سقوط «زلعة مش » على نائبين فى الخارج
 

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