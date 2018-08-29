أستاذة فلك: الشمس استغرقت 10 ملايين سنة حتى تصل إلى المرحلة الحالية

كتب محمد محسوب

قالت الدكتورة سمية سعد الدين، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الشمس تعد من النجوم متوسطة الحجم ودرجة الحرارة واستغرقت 10 ملايين سنة حتى تصل إلى المرحلة الحالية.

وأضافت لـ"اليوم السابع"، أن الشمس تشع منذ حوالى 5 مليارات سنة، وستنتهى حياتها بعد قرابة 5 مليارات سنة أخرى، موضحة أنه قد تستمر النجوم المماثلة لكتلة الشمس الى10 مليارات سنة فى هذه المرحلة.

وأشارت، إلى أن كتل النجوم تتراوح بين نحو 8% من كتلة الشمس، وهى أصغر الكتل المُمكنة للنجوم، وقد تكون كتلتها أكبر من الشمس بـ200 مرة.