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97 فنزويلى يعودون لبلدهم من البيرو فى طائرة أرسلها مادورو

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:05 ص
97 فنزويلى يعودون لبلدهم من البيرو فى طائرة أرسلها مادورو الرئيس الفنزويلى
أ ف ب
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قرر 97 فنزويليا بالإجمال من أصل نصف مليون وصلوا إلى البيرو هربا من الأزمة الإقتصادية في فنزويلا، أن يعودوا إلى بلادهم بطائرة أرسلتها الإثنين حكومة نيكولاس مادورو.

وهذه المجموعة من الفنزويليين التى تضم 22 طفلا و4 نساء حوامل، تستفيد من خطة "العودة إلى الوطن" التي أعدتها الحكومة الفنزويلية، كما قال لوكالة فرانس برس احدهم هو ميغيل ماتيرانو 42 عاما.

وأضاف "سأبحث عن عمل هناك فى فنزويلا، الحكومة وعدت بأن تساعدنا"، موضحا أنه قرر العودة الى بلاده بسبب "وضعه الصعب هنا فى البيرو والكراهية للأجانب" حيال المهاجرين الفنزويليين.

ومن المقرر أن تقلع الطائرة التي تملكها شركة "كونفيازا" التى تملكها الدولة الفنزويلية، بعد الساعة 18 ،00 (23،00 ت غ) من مطار ليما الدولى، فى رحلة تستغرق خمس ساعات حتى كراكاس فى فنزويلا.

وكان وزير الإتصال الفنزويلى يورغى رودريغيز أكد الجمعة أن المواطنين الذين تركوا البلاد "سيعودون" بعد الإصلاحات الإقتصادية الأخيرة التي تبنتها الأسبوع الماضي حكومة نيكولاس مادورو لمكافحة التضخم الذى يقدره صندوق النقد الدولى بمليون % للعام 2018.

 

 


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