6 سبتمبر.. حفل تخرج الدفعة 18 من طب أسنان عين شمس بحضور وزير التعليم العالى

كتب محمود راغب

تنظم كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس حفلًا لتخرج الدفعة الثامنة عشر، تحت رعاية وبحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الخميس 6 سبتمبر المقبل.

وسيشهد الحفل الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، ونواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة، والدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء أسنان مصر، ونخبة من اساتذة طب الأسنان على مستوى الجامعات المصرية ،

وأكد الدكتور محمد ضياء عميد الكلية على أن خريجى طب أسنان عين شمس على مر السنوات استطاعوا أن يثبتوا مدى كفاءتهم على مستوى القطر المصرى لاسيما الوطن العربى، واستكمالًا للدور الرائد المنوط به طبيب الأسنان لخدمة المجتمع؛ حرصت الكلية على توفير وتطوير كافة إمكانياتها لتواكب أحدث الطرق العلمية على مستوى العالم من معامل وأدوات تدريب بهدف إعداد خريجين متميزين.

كما أوضح الدكتور كريم البطوطى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن التخرج يعد بمثابة نقطة انطلاق جديدة للطلاب فى حياتهم العملية، لافتًا إلى أن الخريجين بعد أن تم صقلهم بكافة الخبرات اللازمة للحياة العملية داخل جدران الكلية على أيدى كوكبة من أساتذة طب الأسنان ؛ يجب عليهم مواصلة دراستهم من خلال الدراسات العليا لتنمية مهاراتهم، وأوصى الخريجين بضرورة العمل على تطوير مهاراتهم بعد التخرج والاشتراك فى المؤتمرات العالمية لرفع قدراتهم العملية ومواصلة رفع أسم ومكانة طب أسنان عين شمس فى سوق العمل.