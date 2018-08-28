video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

6 سبتمبر.. حفل تخرج الدفعة 18 من طب أسنان عين شمس بحضور وزير التعليم العالى

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:00 ص
6 سبتمبر.. حفل تخرج الدفعة 18 من طب أسنان عين شمس بحضور وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

تنظم كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس حفلًا لتخرج الدفعة الثامنة عشر، تحت رعاية وبحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الخميس 6 سبتمبر المقبل.

 

وسيشهد الحفل الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، ونواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة، والدكتور ياسر الجندى نقيب أطباء أسنان مصر، ونخبة من اساتذة طب الأسنان على مستوى الجامعات المصرية ،

 

وأكد الدكتور محمد ضياء عميد الكلية على أن خريجى طب أسنان عين شمس على مر السنوات استطاعوا أن يثبتوا مدى كفاءتهم على مستوى القطر المصرى لاسيما الوطن العربى، واستكمالًا للدور الرائد المنوط به طبيب الأسنان لخدمة المجتمع؛ حرصت الكلية على توفير وتطوير كافة إمكانياتها لتواكب أحدث الطرق العلمية على مستوى العالم من معامل وأدوات تدريب بهدف إعداد خريجين متميزين.

 

كما أوضح الدكتور كريم البطوطى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن التخرج يعد بمثابة نقطة انطلاق جديدة للطلاب فى حياتهم العملية، لافتًا إلى أن الخريجين بعد أن تم صقلهم بكافة الخبرات اللازمة للحياة العملية داخل جدران الكلية على أيدى كوكبة من أساتذة طب الأسنان ؛ يجب عليهم مواصلة دراستهم من خلال الدراسات العليا لتنمية مهاراتهم، وأوصى الخريجين بضرورة العمل على تطوير مهاراتهم بعد التخرج والاشتراك فى المؤتمرات العالمية لرفع قدراتهم العملية ومواصلة رفع أسم ومكانة طب أسنان عين شمس فى سوق العمل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"آداب عين شمس" تواصل استقبال الطلاب الجدد لإجراء التنسيق الداخلى لليوم الثانى

حفل تخرج الدفعة 18 من "أسنان عين شمس" سبتمبر المقبل بحضور وزير التعليم العالى

16 مارس مؤتمر دولى عن "قضايا المياه فى الشرق الأوسط" بجامعة عين شمس

جامعه عين شمس

عين شمس

طب الاسنان




لا تفوتك
الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى.. فيديو

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى.. فيديو

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة