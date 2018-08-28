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119 ألف طن قمح تصل الموانئ المصرية خلال 48 ساعة بإجمالى مليار جنيه

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:26 ص
119 ألف طن قمح تصل الموانئ المصرية خلال 48 ساعة بإجمالى مليار جنيه موانئ بورسعيد ـ أرشيفية
كتب محمود الضبع
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تستقبل الموانئ المصرية خلال الساعات الـ48 المقبلة 4 شحنات قمح روسى، لسد احتياجات السوق.
 
وذكر تقرير لأسواق فاينانشيال المتخصص فى رصد حركة أسواق السلع والبورصات السلعية العالمية، أن شحنات القمح جميعها تم استيرادها من روسيا منهم ثلاث شحنات يصلوا الموانئ المصرية اليوم الثلاثاء، وتبلغ كمية الشحنة الأولى 44 ألف و 158 طن قمح والشحنة الثانية تبلغ كميتها 25 الف و 500 طن والشحنة الثالثة تبلغ كميتها 44 الف و 900 طن والشحنة الرابعة، والتى ستصل يوم الخميس الموافق 30 أغسطس وتبلغ كميتها 5 الاف طن.
 
وتصل إجمالى كمية شحنات القمح 119 الف و 558 طن بإجمالى مبلغ يصل الى مليار جنيه تقريباً ،يذكر أن كميات شحنات القمح التى تم استيرادها خلال النصف الأول من شهر أغسطس بلغت 274 الفاً و563 طناً.
 
 
 

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