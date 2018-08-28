وصول 459 حاجا إفريقيا للقاهرة بعد أدائهم لفريضة الحج

كتب أحمد مصطفى- محمد طنطاوى

وصل إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء 459 حاجا أفريقيا من حجاج الترانزيت ضمن الجسر الجوى الذى تسيره الشركة الوطنية مصر للطيران، لإعادة نحو 100 الف من حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة.

ووصل الحجاج على متن طائرتين تابعتين لشركة مصر للطيران، حيث وصل 257 حاجا من حجاج دولة مالي، بالإضافة لـ 125 من حجاج دولة تونس وعدد آخر من حجاج لندن وميلانو.

وتنفيذا لتوجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى فقد شكلت سلطات مطار القاهرة الدولي فريقين من العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي والشركة الوطنية مصر للطيران لاستقبال الحجاج الأفارقة، حيث تم تخصيص احدى صالات الترانزيت بالمطار لحين اقلاع رحلاتهم.