video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وصول 459 حاجا إفريقيا للقاهرة بعد أدائهم لفريضة الحج

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:48 م
وصول 459 حاجا إفريقيا للقاهرة بعد أدائهم لفريضة الحج مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى- محمد طنطاوى
إضافة تعليق

وصل إلى مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء 459 حاجا أفريقيا من حجاج الترانزيت ضمن الجسر الجوى الذى تسيره الشركة الوطنية مصر للطيران، لإعادة نحو 100 الف من حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة.

ووصل الحجاج على متن طائرتين تابعتين لشركة مصر للطيران، حيث وصل 257 حاجا من حجاج دولة مالي، بالإضافة لـ 125 من حجاج دولة تونس وعدد آخر من حجاج لندن وميلانو.

وتنفيذا لتوجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى فقد شكلت سلطات مطار القاهرة الدولي فريقين من العلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي والشركة الوطنية مصر للطيران لاستقبال الحجاج الأفارقة، حيث تم تخصيص احدى صالات الترانزيت بالمطار لحين اقلاع رحلاتهم.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية السوداني يصل القاهرة

اليوم.. مصر للطيران تبدأ تشغيل رحلاتها من المدينة المنورة لإعادة الحجاج

سلطات المطار ترحل 28 إفريقيا إلى بلادهم لإقامتهم غير الشرعية بالبلاد

4 وزراء سودانيين يصلون مصر لإعداد لجنة التعاون بين القاهرة والخرطوم

حجاج ترانزيت

مطار القاهرة مصر للطيران

موسم الحج

سفر ترانزيت

علاقات عامة




لا تفوتك
هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة