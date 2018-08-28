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وزير زراعة السودان يوافق على مراجعة حظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:29 م
وزير زراعة السودان يوافق على مراجعة حظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية جانب من اللقاء
كتب عز النوبى
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بحث الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونظيره السودانى الدكتور عبدالله سليمان المشاكل التى تعترض استئناف تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى السودان، فيما عرض الجانب المصرى الموقف الفنى للصادرات الزراعية، وأن القرار السودانى لم يكن له أسباب فنية.

 

وأبدى وزير الزراعة والغابات السودانى، خلال اللقاء بحضور الدكتور سعد نصار مستشار الوزير والدكتورة منى محرز نائب الوزير والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، تفهمه وتأييده لإلغاء قرار الحظر بعد مراجعة الجهات الفنية بالحجر الزراعى السودانى، وأوضح أنه سيقوم بإبلاغ وزير التجارة السودانى بالموقف الفنى تمهيدا لإلغاء حظر الاستيراد من مصر دعما للعلاقات التجارية والاخوية بين البلدين.

 

وبحث الوزيران خلال اللقاء سبل تعزيز ودفع التعاون الزراعى بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين، وتذليل جميع المعوقات لتحقيق التعاون المشترك وتشجيع الاستثمار الزراعى، والتعاون فى مجال بناء القدرات للكوادر السودانية. والتعاون البحثى بين مركز ى البحوث الزراعية والصحراء المصرى والمراكز البحثية السودانية والتوسع فى المزارع المصرية فى السودان.

 

 


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