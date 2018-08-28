وزير الطيران يسير رحلة للمدينة المنورة بعد تخلف طائرة عن الإقلاع بموعدها

أمر وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى، بتسيير رحلة إلى المدينة المنورة، بعد تأخر وصول الطائرة التى كان مقررا إقلاعها، وبعد وصول ركاب الرحلة للمطار، وانتظارهم أمام الصالة الموسمية.

وقال مصدر مسئول بالمطار، إن مصر للطيران قررت تأجيل إحدى الرحلات المتجهة إلى المدينة المنورة، وقام المسئولين بالاتصال بعدد من الوكلاء وشركات السياحة للتواصل مع الركاب، وإبلاغهم بتأجيل إقلاع الرحلة لعدة ساعات، نظرا لوصول إخطار من إحدى المطارات الخارجية بتأخر إقلاع الرحلة لمطار القاهرة.

وأضاف المصدر، أن عدد من الوكلاء وشركات السياحة لم يلتزموا بإبلاغ الركاب الذين وصل عدد منهم الى المطار، فتم إبلاغ السلطات المختصة، وعرض الواقعة على وزير الطيران المدنى الذى قام بالتوجه نحو الصالة الموسمية ومقابلة الركاب ووعدهم بحل الأزمة.

وأشار المصدر الى أن وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصري أجرى اتصالا بالكابتن أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران لتسيير رحلة أخرى بديلة لنقل الركاب وعدم انتظار طائرة الرحلة الأساسية تخفيفا على الركاب، خاصة وأن منهم كبار سن وسيدات، وهو ما تم تنفيذه وتم استدعاء طاقم طائر للقيام بالرحلة.

وأفاد المصدر، أن وزير الطيران المدنى شدد على ضرورة عدم تكرار مثل هده الواقعة، كما أمر المسئولين باستضافة كافة ركاب الطائرة داخل احدى الصالات وتقديم الخدمات لهم، والعمل على إنهاء إجراءات سفرهم فى أسرع وقت ممكن.