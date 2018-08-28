video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الطيران يسير رحلة للمدينة المنورة بعد تخلف طائرة عن الإقلاع بموعدها

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 09:33 ص
وزير الطيران يسير رحلة للمدينة المنورة بعد تخلف طائرة عن الإقلاع بموعدها وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصري
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
إضافة تعليق
أمر وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى، بتسيير رحلة إلى المدينة المنورة، بعد تأخر وصول الطائرة التى كان مقررا إقلاعها، وبعد وصول ركاب الرحلة للمطار، وانتظارهم أمام الصالة الموسمية. 
 
وقال مصدر مسئول بالمطار، إن مصر للطيران قررت تأجيل إحدى الرحلات المتجهة إلى المدينة المنورة، وقام المسئولين بالاتصال بعدد من الوكلاء وشركات السياحة للتواصل مع الركاب، وإبلاغهم بتأجيل إقلاع الرحلة لعدة ساعات، نظرا لوصول إخطار من إحدى المطارات الخارجية بتأخر إقلاع الرحلة لمطار القاهرة. 
 
وأضاف المصدر، أن عدد من الوكلاء وشركات السياحة لم يلتزموا بإبلاغ الركاب الذين وصل عدد منهم الى المطار، فتم إبلاغ السلطات المختصة، وعرض الواقعة على وزير الطيران المدنى الذى قام بالتوجه نحو الصالة الموسمية ومقابلة الركاب ووعدهم بحل الأزمة. 
 
وأشار المصدر الى أن وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصري أجرى اتصالا بالكابتن أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران لتسيير رحلة أخرى بديلة لنقل الركاب وعدم انتظار طائرة الرحلة الأساسية تخفيفا على الركاب، خاصة وأن منهم كبار سن وسيدات، وهو ما تم تنفيذه وتم استدعاء طاقم طائر للقيام بالرحلة. 
 
وأفاد المصدر، أن وزير الطيران المدنى شدد على ضرورة عدم تكرار مثل هده الواقعة، كما أمر المسئولين باستضافة كافة ركاب الطائرة داخل احدى الصالات وتقديم الخدمات لهم، والعمل على إنهاء إجراءات سفرهم فى أسرع وقت ممكن. 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سلطات المطار تحبط محاولة راكب مصرى تهريب خواتم قادمة من الصين

موظف بالمطار يعثر على حقيبة داخلها 23 ألف ريال سعودى ويسلمها للأمن

انطلاق 246 رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة لنقل أكثر من 20 ألف راكب

الفريق يونس المصري

مطار القاهرة

مصر للطيران

كبار السن

رحلات المدينة




لا تفوتك
صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة