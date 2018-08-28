وزير الشؤون الخارجية الجزائرى يبدأ زيارة لجنوب إفريقيا تستمر يومين

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أفادت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بأن الوزير عبد القادر مساهل يبدأ، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى جنوب إفريقيا تستمر يومين بدعوة من نظيرته الجنوب إفريقية لينديوى سيسولو.

ويحمل الوزير مساهل - حسبما ذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية - رسالة من الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة لنظيره الجنوب إفريقى سيريل رامافوزا.

وأضافت: "أن الوزير مساهل سيجرى فى جنوب إفريقيا محادثات عميقة مع لينديوى سيسولو حول عدة مسائل إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك"، مؤكدة أن هذه الزيارة تندرج فى إطار تعزيز علاقات الصداقة والتضامن والتعاون التقليدية التى تربط بين الجزائر وجنوب إفريقيا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.