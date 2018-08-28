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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:20 م
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وزير الخزانة الأمريكى : إبرام اتفاق تجارة مع كندا ممكن هذا الأسبوع

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:02 م
وزير الخزانة الأمريكى : إبرام اتفاق تجارة مع كندا ممكن هذا الأسبوع ترامب
رويترز
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قال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين اليوم الثلاثاء ، إنه يعتقد أن بإمكان الولايات المتحدة أن تتوصل إلى اتفاق تجارة مع كندا هذا الأسبوع ، بعد أن توصلت إلى اتفاق مع المكسيك.

وعلق منوتشين في مقابلة مع شبكة سى.ان.بى.سى قائلا "أعتقد أن هدفنا هو أن نحاول أن تنضم كندا بسرعة".

واتفقت الولايات المتحدة والمكسيك أمس الاثنين على تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا، وهو ما وضع ضغوطا على كندا للموافقة على شروط جديدة لتجارة السيارات وقواعد تسوية النزاعات لكى تظل ضمن اتفاق الدول الثلاث.

ولم يتكهن منوتشين بالقضايا التى قد تكون إشكالية في المباحثات مع كندا لكنه قال إنه لا يتوقع أن تكون هناك الكثير من النقاط الشائكة.

وقال إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع كندا، فستمضى الولايات المتحدة قدما فى اتفاق تجارة منفصل مع المكسيك مضيفا أنه يعتقد أن الكونجرس سيوافق على اتفاق منفصل.

كان الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر أبلغ رويترز يوم الاثنين ، أن ترامب يخطط لإبلاغ الكونجرس بأنه توصل إلى اتفاق مع المكسيك إذا لم تُختتم المباحثات مع كندا بنهاية هذا الأسبوع.

 


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