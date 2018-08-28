وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يصلان مطار القاهرة عائدين من إثيوبيا

كتب أحمد مصطفى و محمد طنطاوى

وصل سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، قادمين من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد نقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى "آبي أحمد" رئيس الوزراء الإثيوبي.

وأفاد مصدر بالمطار، أن وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات العامة أنهوا إجراءات الوصول من صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة.

وتناولت الزيارة التطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، ومخرجات الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد بأديس أبابا في مايو 2018.