video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 06:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يصلان مطار القاهرة عائدين من إثيوبيا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 05:44 م
وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يصلان مطار القاهرة عائدين من إثيوبيا سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد مصطفى و محمد طنطاوى
إضافة تعليق

وصل سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، قادمين من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد نقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى "آبي أحمد" رئيس الوزراء الإثيوبي.

وأفاد مصدر بالمطار، أن وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات العامة أنهوا إجراءات الوصول من صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة.

وتناولت الزيارة التطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، ومخرجات الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد بأديس أبابا في مايو 2018.

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الخارجية تعلن تأجيل لقاء سامح شكرى مع وزير الخارجية السودانى

الخارجية تنفى وجود علاقة بين زيارة سامح شكرى وتصريحات إثيوبيا حول سد النهضة

عباس كامل

سامح شكري

مطار القاهرة

الاجتماع التساعي

ابي أحمد




لا تفوتك
هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة