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وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:09 ص
وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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التقى كل من سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة "آبي أحمد" رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم الثلاثاء بأديس أبابا، حيث نقلا رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، تناولت سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على مستوى قيادتي البلدين، وتطورات مفاوضات سد النهضة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

ونقل الوفد الوزاري حرص الجانب المصري على متابعة مسار تعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية في كافة المجالات، بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين، مشيدا بالخطوات والمبادرات البناءة التي ينتهجها رئيس الوزراء الإثيوبي لتعزيز الاستقرار والسلام في منطقة شرق إفريقيا. كما تم مناقشة تطورات مسار المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة في إطار الحرص المتبادل على تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، ومخرجات الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد بأديس أبابا في مايو 2018، حيث تم التأكيد على أهمية الدفع قدما بمسارات التفاوض القائمة وتذليل أى عقبات لضمان التوصل إلى التفاهم المطلوب حول مشروع سد النهضة، بشكل يضمن تحقيق المصالح التنموية لإثيوبيا والحفاظ على أمن مصر المائي.

من ناحية أخرى، أكد الجانبان حرصهما على تفعيل الصندوق الثلاثي لتمويل المشروعات التنموية والاستثمارية بين مصر والسودان وإثيوبيا، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في إثيوبيا. كما تم بحث التطورات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، والجهود الجارية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في تلك المنطقة، لاسيما مع قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي مطلع العام المقبل، وما توليه مصر من أهمية لتعزيز الأمن والاستقرار بدول القارة.

وتناول اللقاء الإعداد للقاء قمة مرتقب بين  الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش منتدى الصين - إفريقيا ببكين مطلع شهر سبتمبر المقبل.

 

 

 

 


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