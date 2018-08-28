وزير الاتصالات يستعرض الفرص الاستثمارية للصناعة خلال منتدى الأعمال الفيتنامى

كتبت: هبة السيد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة التى تساهم فى دفع عمليات التنمية، وخلق اقتصاد معرفى تنافسى من خلال جذب استثمارات عالمية، وخلق فرص عمل مميزة؛ مستعرضا أهم الفرص الاستثمارية المتاحة فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجاء ذلك خلال مشاركته فى منتدى الأعمال المصرى - الفيتنامى الذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لعرض الفرص الاستثمارية، وبحث سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادى بين البلدين، يأتى هذا فى إطار الزيارة الرسمية تران دى كوانج رئيس جمهورية فيتنام للقاهرة.

وافتتح فعاليات المنتدى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ونجوين تشى دونج وزير التخطيط والاستثمار الفيتنامي، وبحضور عن الجانب المصرى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وعن الجانب الفيتنامى تران توان وزير التجارة والصناعة، ووفد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وخلال كلمته أوضح الدكتور عمرو طلعت متابعته عن كثب للتطورات التى تشهدها فيتنام فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيدا بإنجازاتها فى هذا المجال وتحقيق قفزات فى مؤشرات التنافسية العالمية؛ مستعرضا مقومات نجاح صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر بما تمتلكه من مزايا تنافسية لتوافر الكوادر المحترفة ذات الخبرة فى تقنيات عالية القيمة التى تستطيع تطوير وتقديم الحلول التكنولوجية المتقدمة، فضلا عن تكاليف التشغيل التنافسية، وتنفيذ خطط تطوير البنية التحتية للاتصالات.

كما دعا الوزير المستثمرين من البلدين إلى إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، والتعاون فى مجال هندسة واعتماد البرمجيات لزيادة قدرات مقدمى الخدمات فى البلدين والتعاون فى البحوث والتطوير فى هذا المجال؛ وإقامة شراكات فى مجال تصميم الدوائر المدمجة، والحلول التكنولوجية وتلبية احتياجات مصنعى الألكترونيات فى البلدين؛ وتطوير شراكة مع المستثمرين من فيتنام العاملين فى مجال تصنيع مكونات الصناعات المغذية؛ وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي، وتوافر شبكة الكوابل البحرية، والتعاون فى إنشاء مراكز البيانات العملاقة.