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وزيرة الصحة: منظومة التأمين الصحى الجديد إجبارية لكل المصريين

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:00 ص
وزيرة الصحة: منظومة التأمين الصحى الجديد إجبارية لكل المصريين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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أكدت وزارة الصحة والسكان أن تطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد فى بورسعيد سيشمل 6 مستشفيات كبرى و23 وحدة صحية، تكون مهمتها تحويل الحالات الكبرى إلى المستشفيات العامة والمركزية.

وقالت وزيرة الصحة والسكان لليوم السابع، إن الوزارة تستعد لتطبيق المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة إجبارية لكل المصريين ووحدتها الأسرة وليس الفرد .

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن التأمين الصحى الجديد قانون يغطى جميع الأمراض من خلال هيئاته الثلاثة وبة فصل كامل للخدمة عن التمويل ومراقبة بشكل جيد ضمانا لجودتها.


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