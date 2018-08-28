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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:38 م
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وزيرة الصحة تضع حجر الأساس لأكبر مستشفى تخصصى للأطفال بتكلفة 450 مليون جنيه

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:38 م
وزيرة الصحة تضع حجر الأساس لأكبر مستشفى تخصصى للأطفال بتكلفة 450 مليون جنيه وزير الصحة
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، خلال جلسة التنفيذى الشهرى، بديوان عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ستضع حجر الأساس لأكبر مستشفى تخصصى للأطفال، بغرب مدينة كفرالشيخ، خلال أيام، بتكلفة 450 مليون جنيه بموقع شونة ضبطيات المرور القديمة على مساحة 2500 م2، لتكون أول مستشفى أطفال فى الدلتا تقدم خدمة صحية للطفل من سن "يوم وحتى 18 عاما".

 

https://youtu.be/6oc1u0eCQZY  

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مستشفى الأطفال الجديد يتكون من 7 طوابق مجهز بأحدث تكنولوجيا طبية، ليحتوى على 200 سرير، وكذلك غرف عناية مركزة وحضانات أطفال وعمليات جراحية، وتوفير خدمة طبية متميزة على المستوى الدولى لأبناء كفرالشيخ، فضلاً عن تفقد مركز أورام كفرالشيخ وعدد من المستشفيات الجديدة، وموقع إنشاء مدينة كفرالشيخ الطبية على مساحة 65 فدان بشرق المدينة، لافتاً الى تنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالقضاء على قوائم الانتظار بمستشفيات المحافظة .

 

موجهاً الشكر للدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة، عن جهودها المتميزة خلال فترة خدمتها، بمناسبة إحالتها للسن القانونى، والتى واجهت العديد من التحديات، لافتاً انها شريكة فى العديد من إنجازات القطاع الصحى بالمحافظة، وكانت تواجه الكثير من المشاكل والتحديات وتعمل على حلها، قائلاً : اننا نطور القطاع الطبى والمواطن شريك فى قاطرة التنمية التى حدثت بكفرالشيخ، ونتطلع الى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على أرض المحافظة، وتنفيذ رؤية القيادة السياسية ببناء الإنسان المصرى، وتحسين جودة الحياة لأبنائنا، وأن كفرالشيخ ستكون منارة الدلتا فى القطاع الطبى.


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