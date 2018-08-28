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وزيرة السياحة تطلق عروض "ديزنى لايف" فى مصر.. وطرح التذاكر أول سبتمبر

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:48 م
وزيرة السياحة تطلق عروض "ديزنى لايف" فى مصر.. وطرح التذاكر أول سبتمبر وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط
كتب- آمال رسلان - مصطفى عبد التواب
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أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الإطلاق الرسمى لبدء عروض ديزنى لايف فى مصر، وطرح التذاكر أول سبتمبر، لافتة أن العروض من يوم 26 سبتمبر حتى 6 أكتوبر فى استاد القاهرة الدولى.

 

وأوضحت وزيرة السياحة، أن أياما ستتضمن عرض واحد أو عرضين أو ثلاثة وفقا لجدول العروض.

 

ووصفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اختيار شركة ديزنى للعودة إلى العمل فى مصر بأنه يمثل شهادة ثقة لمصر، ودليل على أن توافر الأمن الكافى لجذب السياحة.
 
وقالت المشاط خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن عودة عروض ديزني لايف لمصر، إن وزارة السياحة تحاول خلق أجندة ترفيهية لمصر خلال الفترة الحالية، لأنها تخلق منتجا متنوعا لأى سائح على أرض مصر، مؤكده أن مصر تطلق الأجندة كاملة 2019 بما يخلق طلبا على السياحة المصرية.
 
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن من أهم العناوين ضمن حملة الترويج للسياحة والتى تطلقها الوزارة قريبًا هي "الناس للناس"، حيث يقدر الآخرون معرفة ما تقدمه الثقافة المصرية للبشرية، وانفتاح مصر وثقافتها على العالم، مؤكدة أن هذه الفعاليات تزيد من فرص مصر السياحية، لحين إطلاق الأجندة فى 2019.

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صور.. الدكتورة رانيا المشاط: عودة عروض ديزني لايف لمصر شهادة ثقة للسياحة المصرية

رانيا المشاط

السياحة

ديزنى لايف فى مصر

عروض ديزنى لايف




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