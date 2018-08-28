وزارة القوى العاملة تنفى انحسار وتراجع الطلب على العمالة المصرية بالخارج

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بانحسار وتراجع الطلب على العمالة المصرية بالخارج نظرًا لتدنى الكفاءات، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، التى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أن العامل المصرى مطلوب بالخارج وهناك إقبال على العمالة المصرية نظرًا لتميزها بالكفاءة والالتزام والتفانى فى العمل.

وأشارت وزارة القوى العاملة، إلى أن الدول العربية تُحَبِّذ العامل المصرى دائمًا، خاصة دول الخليج، مشيرًة إلى أن الوزارة تعكف على تدريب العمالة المصرية بالطريقة المُثلى لغزو أوروبا وأفريقيا وعدم قِصر الأمر على تصدير العمالة للدول العربية فقط، ومشددةً على أن عمل المصريين فى الخارج بمثابة ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.

وكشفت الوزارة عن أن عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل فى الخارج تقارب الـ 5 ملايين عامل، مضيفةً أن إجمالى التعاقدات فى سوق العمل الخارجى التى تمت خلال الثلاث شهور من يناير إلى مارس 2018، من واقع تصاريح العمل بالخارج بلغت 95 ألفًا و471 تعاقدًا، من مختلف المؤهلات حيث بلغت نسبة العمالة من المؤهلات العليا 24 ألفًا و536، وفوق المتوسط 5 آلاف و213، والمتوسط 38 ألفا و255، وبدون مؤهل 27 ألفا 467 عاملًا.