وزارة الخارجية تعلن تأجيل لقاء سامح شكرى مع وزير الخارجية السودانى

كتب : أحمد جمعة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية تأجيل اجتماع وزير الخارجية سامح شكرى مع وزير خارجية السودان الدرديرى محمد أحمد، وذلك بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو.

وأكد المكتب الإعلامى لوزارة الخارجية فى بيان مقتضب أنه تم تأجيل اجتماع وزير الخارجية سامح شكرى المقرر اليوم الثلاثاء مع نظيره السودانى محمد الدرديرى دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى، أمس الاثنين، إنه سيعقد لقاء ثنائيا بين وزيرى خارجية مصر والسودان، يعقبه اجتماع اللجنة الوزارية المصرية السودانية المعنية بالإعداد للجنة العليا المشتركة.

وأشارت وزارة الخارجية إلى عقد مؤتمر صحفى لوزيرى خارجية مصر والسودان بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، بحضور أعضاء اللجنة الوزارية المصرية السودانية.