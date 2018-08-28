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واشنطن تؤكد أن محكمة العدل الدولية غير مخولة النظر فى شكوى إيران

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:58 ص
واشنطن تؤكد أن محكمة العدل الدولية غير مخولة النظر فى شكوى إيران ترامب
أ ف ب
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اكدت الإدارة الأمريكية أن محكمة العدل الدولية غير مخولة النظر فى شكوى إيران بشأن العقوبات وذلك حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء .

وكانت جلسات محكمة العدل الدولية قد بدأت الاثنين الماضى النظر فى شكوى تقدمت بها إيران ، ضد العقوبات الأمريكية الجديدة التى فرضتها واشنطن على طهران.

وخلال هذه الجلسات التى انطلقت في لاهاى ويتوقع أن تستمر 4 أيام، سيدعو محامو الجمهورية الإسلامية إلى رفع العقوبات الأمريكية الجديدة التى تؤدى إلى "انعكاسات دراماتيكية" على الاقتصاد الإيرانى.

 


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